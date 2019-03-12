7 лет строгача получил уралец, напавший на 86-летнюю пенсионерку с куском фанеры

В Асбесте к семи годам колонии строгого режима приговорен местный житель, который напал на пенсионерку с ножом и куском фанеры. Из-за 4 тысяч рублей 86-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести.

Инцидент произошел в новогодние праздники, 9 января. Пьяный житель Асбеста Максим Криницын решил ограбить 86-летнюю женщину и поздно вечером залез в ее квартиру. Вооружившись обрезком фанеры и кухонным ножом, подсудимый напал на женщину и открыто похитил деньги – всего 4 300 рублей. Старушка при этом получила травмы средней степени тяжести.

Асбестовским судом Криницын признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище». Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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