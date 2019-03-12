В районе Таганского ряда работают силовики. Есть задержанные

В районе рынка «Таганский ряд» в данный момент работают силовики. Проходят массовые задержания.

Как сообщили РИА «Новый День» очевидцы, в операции задействованы сотрудники УФСБ, Росгвардии и полиции, задержано более 100 человек.

В пресс-службе УФСБ пока информацию никак не комментируют.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.03.19

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