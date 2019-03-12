На ВИЗе пьяный дебошир с обрезом угрожал поджечь квартиру (ФОТО)

На ВИЗе пьяный мужчина угрожал поджечь квартиру в одной из многоэтажек. При задержании оказалось, что дебошир – ранее судимый рецидивист, а с собой у него был обрез и патроны. Подробности инцидента выясняются.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, сообщение об угрозах, исходящих от пьяного мужчины поступило накануне в 7 часов утра. Дебошир на лестничной клетке 12-этажки на Крауля обещал поджечь одну из квартир. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего мужчину. Во время досмотра оказалось, что с собой у него было оружие: спрятанный в рукаве обрез ружья и 28 патронов. При этом горючих вещество для поджога полицейские не нашли.

«Исследование подтвердило, что обрез и патроны пригодны для стрельбы и являются огнестрельным оружием, – сообщили в пресс-службе УМВД. – Сам мужчина не смог внятно пояснить, откуда у него оружие, сославшись на то, что изъятые вещи ему не принадлежат».

Более того – выяснилось, что мужчина был ранее судим. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК Российской Федерации «Незаконное хранение оружия». Иные обстоятельства инцидента на ВИЗе выясняются.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.03.19

В трех городах Свердловской области субсидию на оплату ЖКХ получает четверть жителей. / Увы, но денег нет: фестиваля «Усадьба Jazz» в 2019 году в Екатеринбурге не будет. / В районе Таганского ряда работают силовики. Есть задержанные. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»