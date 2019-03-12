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Вторник, 12 марта 2019, 11:27 мск

Новости Екатеринбург

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Депутаты засекретили обсуждение паспорта безопасности Екатеринбурга

Комиссия по безопасности гордумы Екатеринбурга закрыла от прессы обсуждение вопроса по разработке паспорта безопасности муниципалитета. Как сообщил представитель комиссии Сергей Воронин, это связано с тем, что на заседании будет дана информация, ограниченная к сведению. Он попросил всех присутствующих журналистов покинуть зал.

Стоит отметить, что докладчиками по вопросу выступают начальник комитета административных органов мэрии Евгений Клюжин, директор научно-инженерного центра «Надежность и ресурс больших систем и машин» УрО РАН Людмила Полуян, а в числе приглашенных присутствуют представитель МЧС, руководитель Екатеринбургского гарнизона пожарной охраны Павел Шерстнев.

Екатеринбург. Другие новости 12.03.19

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