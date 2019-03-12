Свердловскую область ждет сильный снегопад и гололед

Уралуправтодор предупредил водителей Свердловской области о скором ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, в четверг, 14 марта, на юге Свердловской области ожидается сильный снег, местами мокрый. Будет мобилизовано около 100 снегоуборочных машин для борьбы со стихией. Водителей просят не затруднять работу снегоуборочной техники и не мешать расчистке федеральных трасс. При сложных погодных условиях им советуют запастись терпением и двигаться вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон.

В Уралгидрометцентре добавляют, что 14 марта днем ожидаются колебания температуры воздуха от -3 до +2, что приведет к гололедице на дорогах. Ветер северный, северо-восточный, 6-11 м/с, порывы до 15 м/с.

Екатеринбург, служба информации

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