В памятнике культуры XIX века откроют бесплатный коворкинг для креативщиков и историков

В Екатеринбурге памятник истории и культуры конца XIX века Дом Маклецкого займут музыканты, фотографы, историки. На улице Тургенева открывается некоммерческий коворкинг, где бесплатно могут получить временное пристанище создатели различных городских проектов. Там же, в особняке, можно будет устраивать мероприятия. Главное условие участия – соответствовать исследовательской тематике и работать на благо Екатеринбурга.

Памятник истории и культуры XIX века Дом Маклецкого расположен на улице Тургенева, 15. Четырехэтажный особняк, находящийся в распоряжении Музея истории Екатеринбурга, – это часть усадьбы мецената Ильи Маклецкого. В разное время здесь располагались сначала Дом народных судей, областной институт охраны здоровья детей и подростков и, наконец, детская поликлиника.

Весной Дом Маклецкого обретет новую жизнь. Здесь откроется Центр городских практик. По сути – бесплатный коворкинг для исследователей, историков, музыкантов, художников и прочих инициативных екатеринбуржцев, которым есть что предложить городу. Каждый этаж будет тематическим.

Первый этаж – «Гостиная»: знакомство с самим центром и его работой.

2 этаж – научно-исследовательский центр: здесь можно будет поработать с открытой исторический базой, а специалисты центра помогут разобраться в истории города и семьи.

3 этаж – пространство креативных индустрий: здесь появятся студии музыкантов и фотографов.

4 этаж – резиденция городских инициатив: открытый коворкинг для тех, кто вовлекает горожан в заботу о городе и развивает местные культурные, социальные и развивающие городскую среду проекты.

В целом Центр городских практик должен стать таким местом, где под одной крышей объединяются люди: у одних есть идеи, у других пути реализации. И вместе они эти идеи продвигают в жизнь.

Подробнее о центре городских «Новому Дню» рассказал один из инициаторов проекта, директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский: «По сути это будет такой некоммерческий коворкинг: площадки будут предоставляться студенческим организациям, НКО, культурным инициативам. Пока аналогичный ресурсный центр в России только один – в Воронеже. И мы в этом году будем работать в формате эксперимента, потому что пока не все механизмы понятны, – рассказал Сергей Каменский. – В центре можно будет получить консультацию наших сотрудников по разным вопросам: как доработать свой проект, где взять информацию, как выйти на нужных людей. Горожане смогут приходить со своими идеями. Ведь часто у нас есть мысли, как улучшить что-то в городе, но кажется, что власти нас никогда не услышат, а в центре вам помогут идею доработать и донести ее до администрации».

Конечно, создатели центра понимают, что рискуют привлечь толпы городских сумасшедших, которые будут приходить со своими идеями. Но кто не рискует – тот стоит на месте, уверены организаторы.

«Мы сразу оговариваем, что Дом Маклецкого, – это не копилка, куда можно прийти за деньгами. Если нужна площадка под мероприятие, то нужно, чтобы мероприятие соответствовало тематике центра. Также центр выступит как связующее звено: например, у вас есть идея, а мы знаем, что есть организация, которая давно таким занимается, мы вас свяжем. Но денег центр никому не дает», – отметил Каменский.

Приоритет будет отдаваться тем, кто работает над исследованием истории Екатеринбурга, над городскими проектами, над усовершенствованием городской среды. Часть пространств центра будет работать в формате резиденций. Получить помещение в Доме Маклецкого можно на срок от 6 до 24 месяцев. Чтобы стать одним из первых участников проекта, нужно до конца марта заполнить заявку.

Добавим, что открытие «Гостиной Ильи Маклецкого» пройдет 6 апреля 2019 года в рамках четвертого History Fest.

Екатеринбург, служба информации

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