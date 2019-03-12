В Карпинске будут судить мужчину, который из-за ссоры с собутыльником зарезал трех человек (ФОТО)

Жителя Карпинска будут судить за убийство трех человек. Он поругался с собутыльником, добираясь с ножом до оппонента, зарезал женщину, а потом убил свидетеля преступлений. В конце концов обвиняемый устроил пожар.

Преступление, по версии следствия, было совершено в ночь на 10 февраля в квартире на улице Осипенко в Карпинске. Трое мужчин и женщина распивали алкоголь, в какой-то момент двое собутыльников поругались. Один из них, 56-летний мужчина, схватился за нож. Его оппонент спрятался за женщину – пытаясь достать свою жертву, обвиняемый сначала ударил женщину ножом в шею, а после принялся за оппонента. На теле мужчины нашли раны в области шеи, туловища, рук. Третий находившийся в квартире попытался оттащить пьяного товарища от тел друзей – но в итоге от ударов ножа погиб и он.

После тройного убийства мужчина поджег квартиру, где все это происходило, – таким образом он пытался скрыть улики. Жилье серьезно пострадало, ущерб собственнику квартиры составил 400 тысяч рублей.

Как сообщили в СУ СК по Свердловской области, мужчину будут судить по п.п.«а»,«б»,«к» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство трех лиц, в связи с выполнением одним из них общественного долга, в том числе с целью облегчить совершение другого преступления» и ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Дело с обвинительным заключением передано в суд.

Карпинск, служба информации

Карпинск. Другие новости 12.03.19

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