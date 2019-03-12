Сотрудники ЕВРАЗ НТМК стали лучшими на всероссийском конкурсе «Инженер года»

Начальник бюро разработки документации управления систем менеджмента ЕВРАЗ НТМК Наталья Черкашина и менеджер проектов операционных улучшений Александр Козырь стали одними из победителей XIX Всероссийского конкурса «Инженер года». Об этом сообщают в управлении по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Урал» (ЕВРАЗ).

Наталья Черкашина победила в номинации «Профессиональные инженеры», направление «Менеджмент качества». Наталья занимается разработкой и внедрением документов, направленных на поддержание и улучшение систем менеджмента комбината. В 2018 году при участии Натальи на комбинате внедрены новые версии международных стандартов по системам менеджмента ISO/TS 22163:2017 и 9001:2015, которые вобрали в себя лучшие мировые практики. Это стало основой для получения 68 сертификатов соответствия в рамках обязательной и добровольной сертификации на производства и отдельные виды продукции, обеспечивая ее реализацию на внутренний и зарубежный рынок, в том числе европейский и американский.

Менеджер проектов операционных улучшений Александр Козырь является участником Инженерного клуба ЕВРАЗ НТМК, участвовал в проработке внедрения технологии игольчатого кокса. Получил гран-при научно-технической конференции за проект получения дополнительного объема каменноугольной смолы из аммиачной воды. Проект уже внедрен в работу и позволяет исключить потери смолы и получить дополнительную товарную продукцию. Александр награжден в номинации «Инженерное искусство молодых», направление «Черная металлургия».

Дипломы, памятные медали «Лауреат конкурса», сертификаты и знаки «Профессиональный инженер России» победителям были вручены в Москве в зале «Инженерной славы» Союза научных и инженерных общественных объединений. Также победители занесены в реестр профессиональных инженеров России. На высокие звания претендовали 70 тысяч лучших специалистов России, награды получили лишь 380 человек.

Как отмечают на предприятии, высокий уровень компетенций сотрудников позволяет постоянно внедрять новации на производстве. Так в частности, в 2018 году металлурги ЕВРАЗ НТМК освоили 14 новых профилей металлопроката.

В колесобандажном цехе освоено семь новых видов железнодорожных колес. В крупносортном цехе освоена трубная заготовка диаметром 156 мм. В рельсобалочном цехе начали производить контактные рельсы для метрополитена.

В цехе прокатки широкополочных балок освоено три новые группы двутавров: колонный двутавр 15К для внутреннего рынка, НЕ260, НЕ320 – колонные двутавры по Европейскому стандарту. Также в 2018 году были произведены двутавры новых профилеразмеров 30Ш0 и 35К1,5. Данные шаги направлены на расширение сортамента двутавровой балки в ответ на запросы клиентов.

Для производства металлопроката на ЕВРАЗ НТМК используют природнолегированную конвертерную сталь из ванадиевого чугуна без применения лома. Сталь отличается низким содержанием неметаллических включений и газов, наиболее пригодна для эксплуатации в условиях высоких нагрузок и экстремально низких температур.

В сортаменте ЕВРАЗ НТМК более 300 балочных профилей и более 60 видов железнодорожных колес.

Нижний Тагил, служба информации

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