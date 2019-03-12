Единороссы готовят кадры для избирательных кампаний: учат конфликтологии и оценке рисков

На следующей неделе в Москве начнется обучение очередного потока будущих участников выборов различного уровня в Высшей партийной школе «Единой России» по проекту «Политический лидер».

Как рассказал РИА «Новый День» замруководителя свердловского исполкома ЕР Андрей Мозолин, среди потенциальных участников проекта – жители Среднего Урала. Помимо учебного модуля «Политический лидер», они могут принять участие в обучении по программам «Партийный организатор» и «Политический менеджер».

Напомним, Высшая партийная школа «Единой России» – это постоянно действующая система обучения для членов и сторонников партии, методология и программа для которой была разработана экспертами Фонда развития гражданского общества. Для участников обучения организованы лекции, семинары, тренинги по политической коммуникации, планированию избирательной кампании, конфликтологии, оценке рисков.

В своем выступлении перед участниками программы председатель правления ФоРГО Константин Костин отметил, что «сегодня очень наивно надеяться, что повышение социальных выплат и зарплат бюджетников автоматически приведут к росту партийного рейтинга и победам на выборах». «Конечно, это будет сделано, но вряд ли именно нам скажут спасибо за это граждане на избирательных участках. Не нужно упрощать мотивы формирования политических предпочтений больших социальных групп», – подчеркнул Костин.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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