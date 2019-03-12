Прокуратура: два полицейских следователя уволены в связи с утратой доверия

Два сотрудника следственных подразделений регионального ГУ МВД уволены в связи с утратой доверия, еще 77 сотрудников привлечены к ответственности по результатам проведенной прокурорской проверки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, ведомство провело проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области и ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Свердловской области».

Установлено, что некоторые служащие территориальных следственных подразделений игнорируют обязанности по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В частности, один из руководящих сотрудников отдела № 10 СУ УМВД России по Екатеринбургу не представил справку о доходах и расходах за 2017 год, следователь отдела № 7 СУ УМВД России – за 2016 год, один из руководителей отдела № 6 УМВД России по Екатеринбургу – за 2017 год.

Кроме того, один из руководителей отдела № 4 СУ УМВД России по Екатеринбургу в справке за 2016 год не отразил сведения о покупке квартиры в Екатеринбурге и автомобиля, а также о покупке квартиры в Сысертском районе его супругой. В общей сложности стоимость приобретенного парой в 2016 году имущества составила свыше 3,9 млн рублей. При этом общий совокупный доход данного сотрудника и его супруги за три предшествовавших года составил чуть более 2,1 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.03.19

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