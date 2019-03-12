В мэрии уверены, что почти 85% горожан довольны качеством услуг ЖКХ

Вице-мэр Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко рассказал, что 84,6% жителей города довольны качеством услуг в жилищно-коммунальной сфере. По его словам, уральцев сбивают с толку журналисты, которые пишут о негативе. «Предлагаю корреспондентам говорить больше о позитиве. На нашем сайте значимая цифра ‒ ни один работник администрации пальцем не тыкал, чтобы нагнать этот процесс ‒ 84,6% составляет удовлетворенность жителей в сфере услуг ЖКХ. Больше полутора тысяч человек приняли участие в опросе», ‒ сказал он.

По словам Гейко, протяженность инженерных сетей составляет 3,5 тысячи километров, и единичные прорывы – не трагедия. «3,5 тысячи километров ‒ это половина дороги до Владивостока. Один прорыв у нас в прессе называют аварией и раздувают так, как будто коллапс, город встал. А все устраняется максимально быстро, чтобы не доставлять неудобств жителям. Никто уже не вспоминает время, когда все лето о горячей воде и не мечтали, а сейчас отключают только на гидравлические испытания и замену трубопроводов», ‒ напомнил Гейко.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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