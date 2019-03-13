Чиновников из уральского Рослесхоза наказали за нарушение антикоррупционных законов

Пять сотрудников Рослесхоза по УрФО попались на нарушениях при подаче деклараций. Руководитель структуры получил представление от генпрокуратуры с требованием наказать виновных.

На нарушении антикоррупционного законодательства поймали пять виновных должностных лиц – начальника отдела, его заместителя и трех государственных инспекторов. Как рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры по УрФО, один из них не задекларировал доход, полученный по прежнему месту работы, а еще три работника неверно отразили сведения о доходах своих супругов. Кроме того, площади квартир, принадлежащие чиновникам, которые они указали в декларациях, не соответствуют реальным, есть случай, когда доля в собственности вовсе не была указана.

«В связи с этим заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин внес исполняющему обязанности начальника департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу представление, в котором потребовал устранить допущенные нарушения закона и решить вопрос о наказании виновных должностных лиц», – добавили в Генпрокуратуре по УрФО. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Екатеринбург, служба информации

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