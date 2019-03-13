Микрофинансовую организацию оштрафовали на 100 тысяч за эсэмэски должнику

В Екатеринбурге привлечена к ответственности микрофинансовая организация «Смартмани.ру», которая донимала должника СМС с требованием вернуть деньги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП, в начале прошлого года екатеринбуржец оформил в микрофинансовой организации кредит на 13 тысяч рублей, но за полгода сумма долга выросла более чем в два раза – до 29 тысяч рублей. Вскоре гражданина начали преследовать настойчивые кредиторы. Екатеринбуржец обратился за помощью в УФССП России по Свердловской области, сообщив, что сотрудники кредитной организации оказывают на него психологическое давление.

Судебные приставы выявили нарушения закона со стороны микрофинансовой организации. Например, ее сотрудники за одну неделю направили свыше 10 сообщений на телефон должника, тогда как по закону допускается не более двух в сутки, четырех в неделю и не более 16 сообщений в месяц. При отправке СМС должнику микрофинансовая организация скрывала номер телефона, с которого поступали сообщения с требованием погасить долг. Также в сообщениях не содержалась информация о кредиторе и лице, действующем от его имени.

В результате приставы составили протокол об административном правонарушении в отношении ООО МФК «Смартмани.ру» за нарушение закона о защите прав должников. Чкаловским районным судом компания привлечена к ответственности в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации

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