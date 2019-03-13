В Екатеринбурге закрывают движение по Малышева из-за провалившегося асфальта

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня перекроют улицу Малышева в районе перекрестка с Чернышевского. Закрыты для проезда будут две из трех полос движения по четной стороне дороги.

Об ограничении движения сегодня предупредили в пресс-службе администрации города. Дорогу закрывает водоканал, который начнет здесь раскопки. Закрыт будет участок Малышева в сторону ЖБИ от перекрестка улиц Малышева – Чернышевского до середины дома №46 на улице Малышева. «Проведение работ необходимо для устранения скрытой утечки на водоводе диаметром 500 мм – при поиске причин появления провала асфальта на проезжей части были отобраны пробы воды, ставшей причиной провала, были проведены диагностические мероприятия с использованием приборов для поиска скрытых утечек. Все проведенные обследования подтвердили утечку на водоводе. Поврежденный водовод был отключен, утечка локализована. В холодном водоснабжении ограничены четыре офисных здания», – сообщили в мэрии. Уточняется, что водовод заложен на глубине трех метров, добираться до него будут с помощью экскаватора и гидромолота, для вывоза грунта задействуют три самосвала.

«Период завершения работ не прогнозируется, в аварийных ситуациях необходимо время для поиска точного места утечки, также время проведения работ зависит от характера повреждения», – предупреждает администрация города. Работы должны идти круглосуточно.

Добавим, за несколько последних дней на Малышева рядом с перекрестком с Чернышевского начал образовываться провал. Асфальт в районе средней полосы движения начал заметно проседать, образовалась трещина. Накануне его глубину замеряли сотрудники ГИБДД.

Екатеринбург, служба информации

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