Кубинка Моралес поставила в Екатеринбурге спектакль про телесный контакт (ФОТО)

22 марта в Екатеринбурге состоится премьера новой постановки театра «Провинциальные танцы». Откровенный спектакль для уральцев поставила кубинка Маура Моралес. Посредством танца артисты расскажут, как в современном обществе электронное общение вытеснило телесный контакт из нашей жизни.

Премьера спектакля «Кожа» состоится на сцене ТЮЗа 22 марта. Постановка расскажет о важности прикосновения и физического контакта в современном мире.

«Телесный контакт, обмен энергией и эмоциями, прикосновения – часть социальной коммуникации, минимизированная в сегодняшнем обществе. Ее заменяет аудио- и визуальный обмен, цифровое общение. Привычные действия – встреча и прощание, – где сохраняется контакт тел (рукопожатие, объятия, поцелуи), становятся подобны ритуалу. Спектакль «Кожа» – о символике жестов, их эмоциональном влиянии на жизнь человека», – рассказали в пресс-службе театра «Провинциальные танцы».

Спектакль на 12 танцовщиков ставит в Екатеринбурге кубинка Маура Моралес. Хореограф и сама танцовщица Моралес выступала в Национальном театре балета Гаваны и Национальном театре балета Сантьяго-де-Куба, в балете эль-Содре в Монтевидео и других известных театрах. Это уже не первый опыт сотрудничества Мауры и ее музыкального соавтора, композитора Мичио Войргардта, с екатеринбургским театром: летом 2018 года они проводили мастер-классы в рамках ежегодной танцевальной школы-лаборатории [Танцкрипция]. К слову, Войргардт – тоже один из самых востребованных композиторов и музыкантов в балете и современном танце.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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