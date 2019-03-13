В поселке Малышева трактор снес газопровод (ФОТО)

В поселке Малышева эвакуировали жилой дом из-за повреждения газопровода. Трубу снес трактор.

ЧП случилось сегодня у двухэтажного дома на улице Мопра. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, трактор повредил газопровод диаметром 40 мм. Газовики и энергетики обесточили дом. Всех жильцов – пятерых взрослых и троих детей – эвакуировали. Однако к этому моменту они уже могут вернуться в свои квартиры.

Газоснабжение дома восстанавливается, работают 7 человек и 2 машины газовой службы.

Малышевский ГО, служба информации

Малышевский ГО. Другие новости 13.03.19

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