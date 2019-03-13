В Екатеринбурге повар получил два года колонии за случайное убийство посетителя бара

В Екатеринбурге бывший повар одного из городских баров приговорен к двум годам лишения свободы за причинение смерти по неосторожности. Мужчина подрался с посетителем, который вмешался в работу кухни. Во время потасовки клиент бара упал на асфальт и ударился головой. Травма оказалась смертельной.

Как сообщили в следственном комитете Свердловской области, роковой конфликт случился в июне 2018 года. Подсудимый дважды столкнулся со своим оппонентом. Сначала посетитель зашел на кухню бара и повздорил с работавшими там сотрудниками. Затем, уже после окончания рабочей смены, повар вновь встретился с ним на улице, и ссора продолжилась. Обвиняемый дважды ударил посетителя по лицу, отчего тот упал. Спустя непродолжительное время потерпевший скончался в больнице.

Во время расследования уголовного дела следователи провели судебно-медицинскую экспертизу и опросили очевидцев конфликтов. Собранные доказательства оказались достаточными для вынесения обвинительного приговора повару, который после случившегося был уволен. Помимо отбывания срока в колонии мужчина должен выплатить родственникам погибшего 1 миллион рублей. Решение суда вступило в силу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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