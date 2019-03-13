Горнолыжный комплекс заплатит клиентке за сломанную ногу на неубранном снегу

Горнолыжный комплекс «Гора Белая» заплатит жительнице Нижнего Тагила 250 тысяч за перелом ноги. Женщина дважды упала на снегу и по прошествии года до сих пор передвигается с тростью.

Жительница Нижнего Тагила Алия Г. получила травму на «Горе Белой» в феврале 2018 года. Она приехала в ГЛК, у главного корпуса поскользнулась на плитке перед входом и упала на правую ногу. Ее осмотрел местный врач и направил в травмпункт. Но до отъезда женщина снова поскользнулась в зоне сноутюбинга и упала на ту же ногу. В больнице у нее нашли разрыв связки и наложили пациентке гипс, потом ей стало хуже, у нее откачали жидкость из коленного сустава, МРТ показало перелом большеберцовой кости, разрыв мениска, частичный разрыв связки. Женщине сделали операцию.

Алия обратилась с иском в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила с требованием компенсации морального вреда. Травма оказалась серьезной, долгое время женщина передвигалась на костылях, сейчас ей нужна трость. Истец просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Суд взыскал 250 тысяч, но ГЛК подал апелляцию.

Как сообщили сегодня в пресс-службе облсуда, в апелляционной жалобе ответчик указывал, что уборка территории от снега и наледи проводится регулярно, на лестницах есть пороги с резиновыми вставками, плитка облицована нескользящей поверхностью. Но доказать, что женщина упала не из-за плохо очищенного крыльца от снега и наледи, представители «Горы Белой» не смогли. Решение осталось в силе, горнолыжный комплекс за двойное падение женщины заплатит 250 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации

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