Екатеринбургские депутаты хотят поменять формат работы ОП – неугодных общественников будут отзывать

Екатеринбургские депутаты намерены взять под контроль работу городской общественной палаты – обязать совещательный орган давать ежегодные отчеты, а также устраивать ротацию состава в случае необходимости. Такие поправки сегодня на заседании комиссии по местному самоуправлению предложил Константин Киселев. Поводом послужил принципиальный отказ руководителя палаты Владимира Разбойникова выступать с докладом в думе.

В беседе с РИА «Новый День» Константин Киселев пояснил, что общественная палата действительно не обязана отчитываться перед кем-либо, но может раз в год направлять в думу письменную информацию об итогах деятельности. При этом нынешний созыв ЕГД не совсем доволен, как работают общественники.

«За прошлый год палатой было рассмотрено 37 обращений. Это разве работа? Депутаты за один прием иногда по 50 обращений принимают. И какие вопросы рассматривались? Итоги чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге. Какая польза от этого? Да никакой. Ни одной экспертизы правовых актов палата не проводила. Раньше выполняла только декоративные функции, чтобы легализировать отдельные решения мэрии. Это надо менять. Мы знаем активных членов палаты, которые действительно пашут. Например, Евгений Фатеев или Татьяна Флеганова. А где остальные? Мне кажется, что глава города и городская дума, которые выдвигают кандидатов в члены ОП, имеют право посмотреть, как человек работает, и принять решение об его отзыве. Коллеги мою инициативу поддержали», – прокомментировал депутат.

Поправки к положению «Об общественной палате Екатеринбурга» Константин Киселев будет готовить самостоятельно. По его словам, процесс этот не быстрый. Когда документы будут готовы, он снова вынесет этот вопрос на заседание комиссии по МСУ, а затем, в случае одобрения, на общее заседание городской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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