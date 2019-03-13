В Драме премьера «Золотого теленка»: обещают раскрыть главный смысл легендарного романа (ФОТО)

В Свердловском театре драмы 16 и 17 марта состоится главная премьера сезона – покажут спектакль «Золотой теленок» о похождениях легендарного Остапа Бендера. В театре обещают, что постановка станет не просто очередной инсценировкой всем знакомого сюжета. Режиссер Анатолий Праудин постарался раскрыть смысловую глубину романа, главным героем которого были «деньги, не имеющие моральной ценности».

Вся работа над спектаклем в Драме велась в тайне. На репетиции допускались за редким исключением только участники проекта. Но, несмотря на это, премьеры ждали все театралы Екатеринбурга и области. Билеты были раскуплены за месяц до заявленной даты.

И неудивительно, ведь «Золотой теленок» – один из самых популярных романов ХХ века. В Екатеринбурге поставили сценическую версию, инсценировку написал Алексей Щипанов.

«Роман замечателен авторским текстом, недаром его не просто однажды читают – его перечитывают, растаскивают на цитаты и даже афоризмы, и покушаться на сокращение текста вначале казалось кощунством, – отметил Алексей Щипанов. – Но сценическое время ограничено, позволить спектаклю полностью следовать за логикой первоисточника просто невозможно, поэтому мы с режиссером определили несколько принципиальных смысловых зон, опираясь на которые, сплели свое видение событий. В спектакле много авторского текста, но есть и новые фрагменты, и новые герои, важные для режиссерской концепции».

Интересна новая постановка и сценическим решением. Сцена лишена кулис, а действие разворачивается на открытой свободной площадке. Зрителям видны не только артисты, но и работа технических цехов, принимающих участие в строительстве главного элемента декораций – выполненной в виде опоры ЛЭП башни, в чем-то схожей со знаменитым вавилонским сооружением.

Режиссером постановки стал Анатолий Праудин. Как рассказали в пресс-службе театра, режиссер не только вывел на сцену легендарного авантюриста и разношерстную команду его «подельников», но и раскрыл перед зрителем смысловую глубину романа, главным героем которого, по мнению авторов, были «деньги, не имеющие моральной ценности».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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