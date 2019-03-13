Свердловская ГИБДД запустила челлендж, чтобы узнать, какие эмоции испытывают пешеходы и водители

Свердловская Госавтоинспекция объявила 2019-й годом культуры на дороге. В ГИБДД региона запустили видеочеллендж под хештегом #66рулиткультурно. «Какие эмоции чаще всего вы испытываете, становясь сегодня участником дорожного движения? От чего зависит поведение человека на дороге? Можно ли улучшить ситуацию на дорогах Свердловской области? Влияет ли культура поведения на безопасность и что такое культура на дороге – вот вопросы, на которые организаторы челленджа предполагают получить ответы», ‒ сообщили в пресс-службе ведомства.

В ГИБДД сняли ролик, в котором главный гаишник региона Алексей Кисляков, участник группы «Чайф» Владимир Бегунов и гонщик Сергей Карякин рассказывают, как важно пристегиваться, пропускать машины и использовать детские автокресла.

Вместе с тем эмоции уральских водителей, которые и пристегиваются, и пропускают других автомобилистов, и перевозят детей только в специальных устройствах, часто далеки от положительных. Причиной тому состояние дорог в Екатеринбурге ‒ под грудами грязи, снега и льда часто скрываются ямы и выбоины, которые не добавляют радости от вождения. То же касается и пешеходов, которые вынуждены ходить по тротуарам, заросшим грязью и льдом и утопающим в лужах. Эмоции водителей, которые понятны без слов, – в видео «Нового Дня».

Ямы Екатеринбурга. Лица водителей

Екатеринбург, Елена Сычева

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