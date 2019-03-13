В Кольцово экстренно сел самолет, летевший из Дубая в Сиэтл

В Екатеринбурге экстренно сел самолет авиакомпании Emirates. Один из пассажиров почувствовал себя плохо.

Рейс авиакомпании Emirates EK-229, летевший рейсом Дубай – Сиэтл, приземлился в екатеринбургском аэропорту около часа назад. Как рассказали в пресс-службе Кольцово, причиной стало состояние здоровья одного из пассажиров. Его доставили в больницу. Сейчас самолет готовится к вылету.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.03.19

Свердловская ГИБДД запустила челлендж, чтобы узнать, какие эмоции испытывают пешеходы и водители. / «Урал» сыграет первый матч полуфинала Кубка России в Екатеринбурге. / В Драме премьера «Золотого теленка»: обещают раскрыть главный смысл легендарного романа (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»