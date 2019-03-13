В Кольцово экстренно сел самолет, летевший из Дубая в Сиэтл

В Екатеринбурге экстренно сел самолет авиакомпании Emirates. Один из пассажиров почувствовал себя плохо.
Рейс авиакомпании Emirates EK-229, летевший рейсом Дубай – Сиэтл, приземлился в екатеринбургском аэропорту около часа назад. Как рассказали в пресс-службе Кольцово, причиной стало состояние здоровья одного из пассажиров. Его доставили в больницу. Сейчас самолет готовится к вылету.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 13.03.19
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