В полицейской кинологической службе прошли обыски. Возбуждено уголовное дело

Сегодня в Центре кинологической службы свердловского ГУ МВД были проведены обыски с целью найти документы, имеющие отношение к расследованию уголовного дела по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Как сообщили РИА «Новый День» в СК по Свердловской области, дело возбуждено и расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального СКР. Обыски были проведены следователями при оперативном сопровождении областных управлений ФСБ и управления собственной безопасности ГУ МВД. По уголовному делу проводятся и иные следственные действия (допросы свидетелей, анализ служебных документов), направленные на установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

Факт работы сыщиков в указанном подразделении подтвердил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, особо подчеркнув, что они действуют строго в рамках правового поля. «Никаких маски-шоу в Центре кинологической службы не было. Работа кинологического центра не парализована, личный состав работает в штатном режиме, расследование преступлений с участием служебных собак не останавливалось. Об итогах оперативно-следственных мероприятий на данном этапе разбирательства говорить пока преждевременно, так как они еще не завершены. Начальник подразделения на данный момент не задержан», – заявил «Новому Дню» полковник Горелых. Он добавил, что если сведения о нарушении закона найдут свое подтверждение, то ГУ МВД примет адекватные меры реагирования и будет максимально содействовать своим коллегам из следственных органов.

Сотовый телефон начальника кинологической службы ГУ МВД Олега Ваничкина в данный момент отключен.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.03.19

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