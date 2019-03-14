В Екатеринбурге «Фиат» насмерть сбил пешехода (ФОТО)

Минувшей ночью на улице Сулимова в Екатеринбурге под колесами иномарки погиб пешеход. ДТП произошло в 23.25 около дома №46.

Как отметили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, «Фиат», за рулем которого была 49-летняя женщина (ее стаж вождения составляет 15 лет), двигался по ул.Сулимова со стороны ул.Чекистов в сторону ул. Учителей. Пешеход, по предварительным данным, переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортных средств в неустановленном месте и был сбит. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД проведены все необходимые замеры, составлены процессуальные документы, опрошены участники и очевидцы столкновения. Причины данного происшествия будут установлены в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает пешеходам, переходить дорогу в установленных для этого местах с использованием световозвращающих элементов на одежде. Автолюбителям, в свою очередь о необходимости неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения Российской Федерации, соблюдать установленный на конкретном участке автодороги скоростной режим, с учетом погодных условий.

Екатеринбург, Служба информации

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