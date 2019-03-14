В Кургане спустя 8 лет задержали гастарбайтера-разбойника. Он был узнан по отпечаткам пальцев

Полицейские задержали гастарбайтера из одной из бывших союзных республик. Вместе с другим рабочим он напал на директора екатеринбургской строительной фирмы, в которой оба работали. Преступление было совершено больше восьми лет назад ‒ 26 октября 2010 года.

«Нападавшие проникли в офис своего работодателя на улице Авиационной, вооружившись битами, нанесли тяжелые увечья директору. После похитили из сейфа деньги и ценности стоимостью больше миллиона рублей и скрылись», ‒ сообщили в отделе по связям со СМИ полиции Екатеринбурга. Одного из нападавших удалось задержать спустя непродолжительное время. В 2011-м по решению суда он был отправлен в колонию за разбой (162 УК РФ).

Его соучастника в том же году объявили в международный розыск. Только недавно его задержали в Курганской области за незаконное пересечение границы. Оказалось, что все это время он скрывался у себя на родине. «Благодаря особенностям местного законодательства он беспрепятственно сменил свои персональные данные. После попытался под другим именем вновь проникнуть на территорию РФ, но был задержан и приговорен райсудом Зауралья к полутора годам лишения свободы за попытку незаконного пересечения границы», ‒ сообщили в полиции.

Уже в колонии ему провели дактилоскопию, и результаты в базе данных полностью совпали с отпечатками пальцев «другого» иностранного гражданина. В настоящее время он по запросу следователя этапирован в Екатеринбург. Материалы дела переданы в Чкаловский райсуд.

Екатеринбург, Елена Сычева

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