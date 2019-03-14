Уральские военные начали готовиться ко Дню Победы

Представители Центрального военного округа начали подготовку к парадам, посвященным 74 годовщине победы в Великой Отечественной войне. «Плановые тренировки проходят в соединениях и частях военного округа, отрабатываются одиночная строевая подготовка, слаживание шеренг парадных расчетов, рот и батальонов, а уже в конце марта состоятся гарнизонные тренировки сводных парадных расчетов военнослужащих Центрального военного округа и силовых ведомств, суворовских училищ и кадетских корпусов», ‒ сообщили в пресс-службе ЦВО.

Тренировки военной техники также начнутся в конце марта. Кстати, в прошлом году улицы Екатеринбурга перекрывали для репетиций торжественного парада восемь раз. Ранее в мэрии города заявляли, что хотят отказаться от участия военной техники в мероприятиях, посвященных 9 Мая, поскольку та портит асфальт. «Предполагалось, что танки поедут по городу в особых резиновых «башмаках». Однако то ли зацепы гусениц оказались шире защитных приспособлений, то ли сами приспособления – сильно изношены, в любом случае, значительные участки городских дорог получили ощутимые повреждения», – говорили в том году в мэрии.

Репетиция парада 2018г.

Екатеринбург, Елена Сычева

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