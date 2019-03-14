Больница выплатила 200 тысяч пациенту, которому поставили неверный диагноз

В Екатеринбурге городская больница выплатила 200 тысяч рублей своему пациенту ‒ медики поставили мужчине неверный диагноз. Получив повреждение правого плеча, он обратился в травмпункт № 2 ГБ № 36. Там ему сделали рентген и нашли перелом. Мужчине наложили гипс, прописали обезболивающее и велели явиться повторно на осмотр.

Во второй визит пострадавшего в медпункт диагноз не менялся, а вот на третий раз врачи неожиданно рассмотрели у него еще и вывих плеча, который потребовал оперативного вмешательства. Пациенту провели открытое вправление вывиха и остеотомию. После страховая компания, которая выдавала пациенту полис ОМС, провела экспертизу и выяснила, что медики допустили нарушения в протоколе лечения пациента. Это привело к тому, что вывих не был замечен сразу и что мужчине потребовалась операция. Свою проверку провела и прокуратура.

«В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратура в интересах заявителя направила исковое заявление в суд с требованием о взыскании с ГБ № 36 компенсации морального вреда. В судебном заседании между истцом и ответчиком было заключено мировое соглашение, по которому больница выплатила ему 200 тысяч рублей», ‒ сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 14.03.19

На конгресс-холл «Екатеринбург-Экспо» выделят ещё 1,5 млрд рублей. / Уральские военные начали готовиться ко Дню Победы. / В Екатеринбурге после обыска задержан сторонник Ходорковского. Возбуждено уголовное дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»