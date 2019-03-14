Свердловские предприниматели установили больше всего онлайн-касс на Урале

На Урале Свердловская область возглавляет рейтинг регионов по переходу на онлайн-кассы. По количеству SIM-карт, установленных в онлайн-терминалах, и по их интернет-трафику свердловские предприниматели в 2 раза обогнали бизнесменов Челябинска и Тюмени. Каждая третья SIM-карта «МегаФона», установленная в онлайн-кассе, зарегистрирована в Свердловской области.

Напомним, по новому федеральному закону №54 первого июля 2019 года заканчивается третий этап реформы контрольно-кассовой техники. Это значит, что со второго полугодия все предприниматели должны перейти на онлайн-кассы – отправлять данные о покупках в налоговую инспекцию, а клиентам выдавать чек. По данным УФНС Свердловской области, к началу 2019 года в налоговых службах региона по новому порядку уже зарегистрировано 80 тысяч единиц контрольно-кассовой техники, что в 1,8 раза больше парка ККТ старого образца.

А связисты отмечают: в этом году на онлайн-режим и смарт-терминалы активнее других переходят курьерские доставки. Лидеры по подключениям онлайн-касс на Урале – компании из сферы розничной и оптовой торговли – именно они больше всего используют интернет-трафик для отправки данных в ФНС. Специалисты «МегаФона» добавляют: на Урале Свердловская область возглавляет рейтинг регионов по переходу на онлайн-кассы. По количеству SIM-карт, установленных в онлайн-терминалах, и по их интернет-трафику свердловские предприниматели в 2 раза обогнали бизнесменов Челябинска и Тюмени.

«Малый и микро-бизнес все активнее переходит на смарт-терминалы. По скорости подключений к онлайн-расчетам в Свердловской области традиционно лидер Екатеринбург, следом идут Новоуральск и Каменск-Уральский. Пик спроса на онлайн-кассы был в середине зимы, следующую волну подключений мы ожидаем весной – в преддверии вступления в силу нового федерального закона. Чтобы облегчить переход на онлайн-кассы, мы предлагаем малому бизнесу готовое решение – услугу «Онлайн-касса под ключ», – рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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