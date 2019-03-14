Полицейские задержали сутенера после контрольной закупки с проститутками в сауне

В Екатеринбурге полицейские задержали 27-летнего сутенера. Еще в декабре прошлого года правоохранители провели контрольную закупку в сауне на Пионерке.

«В результате операции был зафиксирован факт предоставления сексуальных услуг двумя девушками», ‒ сообщили в отделе по связям со СМИ полиции Екатеринбурга. Девушек привлекли к административной ответственности по ст. 6.11 КоАП РФ за занятие проституцией, а после полицейские нашли и организатора нелегального бизнеса по оказанию интим-услуг. Сутенером оказался житель Верхней Пышмы, который ранее был судим за хранение наркотиков и имущественные преступления.

Новым видом деятельности он занимался недолго ‒ с сентября по декабрь прошлого года. Обвиняемый создал чат в мессенеджере, куда набирал секс-работниц. Клиентов искал с помощью рекламы в интернете и через администраторов саун и бань Екатеринбурга. Треть суммы с каждого заказа уходила последним, одну половину от оставшихся денег получала сама проститутка, а другую ‒ сутенер. Из этой же суммы он расплачивался с водителями. В отношении пышминца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией».

«Расследование окончено, уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за подобное преступление составляет до пяти лет лишения свободы», ‒ добавили в полиции.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 14.03.19

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