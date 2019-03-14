Новая начальница комитета по экологии бегает от приема граждан

Вот уже вторую неделю жители Екатеринбурга, записавшиеся на прием граждан к главе комитета по экологии администрации города Екатерине Мурзиной, не могут попасть к новой начальнице подразделения. Об этом «Новому Дню» рассказывают сами горожане.

По словам одной из жительниц города, которая записалась на прием еще на прошлой неделе, встречу переносили уже трижды. «Изначально предполагалось, что я приду 6 марта на встречу. Мне перезвонили и попросили прийти через неделю, 13 марта, мол, предпраздничные дни, я согласилась. Потом позвонили и сказали, что и в эту среду Екатерина Александровна не может никого принять, у нее совещание. Извинились, попросили перенести на четверг, 14 марта. Теперь снова позвонили и сказали, что Екатерина Александровна опять не может, опять у нее совещание. Куда-то ее все время вызывают. Видимо, совещания важнее, чем жители города. Даже новое время не назначили. Говорят, вот посмотрит она свой график, тогда и определится, когда сможет людей принять», ‒ пожаловалась агентству жительница Екатеринбурга.

Напомним, что почти год в комитете по экологии Екатеринбурга не было руководителя ‒ после ухода Егора Свалова в министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области. Несколько недель назад должность получила экс-сотрудница резиденции губернатора региона Екатерина Мурзина. Многие журналисты и представители предприятий, связанных с работой комитета, были крайне удивлены назначением ‒ Мурзина ранее дел с экологией не имела. При этом в обязанности структуры, которую она возглавила, входит и курирование т.н. мусорной реформы, которая стала поводом для усиления протестной активности, в том числе ‒ в Екатеринбурге.

Надо отметить также, что сотрудники администрации Екатеринбурга, включая советницу мэра по СМИ Екатерину Куземку, уклоняются от ответов на редакционные запросы, связанные с деятельностью комитета по экологии города.

катеринбург, Елена Сычева

катеринбург. Другие новости 14.03.19

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