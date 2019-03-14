44 миллиона потрачено на ненужные проекты – отчет нового руководителя счетной палаты Екатеринбурга

Новый руководитель счетной палаты Екатеринбурга Андрей Парунин, утвержденный в этой должности четыре месяца назад, сегодня впервые выступил в думе с отчетом. На заседании бюджетной комиссии он рассказал, как мэрия впустую потратила 44 миллиона рублей на ненужные проекты, а также обозначил проблему нехватки кадров и отсутствия доступа к электронным базам администрации.

Как сообщил Андрей Парунин, всего за 2018 год счетная палата провела 44 проверки, охватив 4,5 миллиарда рублей (около 10% от годового бюджета города). Было выявлено нарушений на общую сумму 1,3 миллиарда рублей, но прямой ущерб казне составил только 1 миллион рублей. Сейчас счетная палата через суды добивается возвращения этих денег. Парунин уточнил, что большая часть нарушений связана с неправильным использованием бюджетных средств (порядка 525 миллионов рублей), ошибками в бухгалтерии (684 миллиона рублей) или неэффективными расходами.

Например, выяснилось, что строительный комитет и УЖКХ оплачивали изыскательные работы по объектам, которые впоследствии не получили финансирования. Или МКУ «Управление заказчика по капитальному ремонту» потратило деньги на разработку проектной документации, которая не пригодилась. Всего с 2014 года на несбывшиеся проекты ушло 44 миллиона рублей.

«Документы были подготовлены, но по разным причинам работы не проводились. Фактически, бюджетные деньги были потеряны», – отметил руководитель счетной палаты.

Вице-мэр по экономике Марина Андрусь попыталась объяснить ситуацию. С ее слов, администрация обязана готовить проектные сметы, чтобы получить финансирование из вышестоящих бюджетов, поэтому такие траты нельзя называть неэффективными. Вины городских чиновников в том, что какие-то объекты не получили областных денег, нет. Депутатам такое объяснение пришлось по душе. «То есть, лучше потратить 100 тысяч рублей, чтобы потом не потерять 100 миллионов рублей. Это правильный подход», – заявил Александр Колесников.

При этом бюджетную комиссию возмутил другой факт. Как рассказал Парунин, счетная палата не имеет доступа к 11 электронным базам данных администрации Екатеринбурга. Аудиторам приходиться запрашивать информацию в письменном виде. Ответ приходит, как правило, через две недели, что значительно затягивает время проведения проверок.

«Сейчас на запросах у нас порядка тысячи договоров. Нам необходим доступ к реестру муниципального имущества, нужен просто просмотр базы. Но приходится ждать письменных ответов», – посетовал руководитель палаты.

Марина Андрусь поспешила заявить, что доступ к электронным финансовым системам администрации города строго ограничен, и поэтому обмен письмами с контролирующими органами – обычная практика. Но депутаты были взбудоражены и требовали немедленно открыть счетной палате доступ к базам данных.

Парунин отметил, что его ведомство проводит только внешний аудит, и никаких серьезных нарушений со стороны работников администрации не было выявлено. Он также сообщил, что на 2019 год счетная палата запланировала большой объем проверок в сфере госзакупок, муниципальной системе льгот и преференций, в объектах здравоохранения, а также ревизоры проверят, как тратятся деньги из дорожного фонда. Однако чтобы провести всю эту работу, требуется пополнение штата. Сейчас в контролирующем органе работают 10 сотрудников, необходимо нанять еще 9 специалистов, считает Андрей Парунин. «В других городах-миллиониках в счетных палатах работают по 30-40 человек, и проверяют они гораздо меньший объем средств, нежели в Екатеринбурге», – добавил он. По его словам, с администрацией города ведутся переговоры по этому поводу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 14.03.19

Новая начальница комитета по экологии бегает от приема граждан. / Березовские подростки отказались смотреть видео своей расправы над инвалидом. / Полицейские задержали сутенера после контрольной закупки с проститутками в сауне. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»