Жителю Эльмаша дали 9 лет за убийство незнакомца, которого он принял за наркомана

Орджоникидзевский районный суд вынес приговор неоднократно судимому местному жителю, который обвинялся в том, что насмерть забил незнакомого человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете по Свердловской области, преступление было совершено 30 июня 2018 года во дворе на улице Краснофлотцев в Екатеринбурге. Нетрезвый злоумышленник вступил в конфликт с ранее незнакомым ему мужчиной 1976 г.р. – ему показалось, что незнакомец ищет на детской площадке «закладку» с наркотиками. Несмотря на то, что ссора произошла на глазах других граждан, «бдительный» горожанин забил оппонента до смерти.

Затем злоумышленник скрылся с места происшествия и попытался счистить следы крови с одежды и обуви. Но уйти от ответственности ему не удалось. Вскоре молодой человек был задержан в результате комплекса следственных и оперативно-разыскных мероприятий. В момент задержания он находился в квартире своей знакомой и прятался под диваном. Приговором суда, вступившим в законную силу, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Екатеринбург, служба информации

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