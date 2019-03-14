Урал засыпает снегом: ГИБДД предсказала всплеск аварийности (ВИДЕО)

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области вновь ухудшается, и городское УГИБДД предсказывает затруднения на дорогах и резкий всплеск аварийности.

«Изменения температурного режима и выпадение обильных осадков спровоцировало образование наледи на проезжей части и ограничило видимость в движении. Необходимо учитывать, что плохие погодные условия напрямую влияют на манеру вождения и требуют повышенной внимательности, а свежевыпавший снег при торможении не укатывается, а перемещается впереди колес автомобиля», – отмечают в инспекции.

В пресс-службе Уралуправтодора отмечают, что сложные погодные условия сохраняются практически на всей территории Уральского федерального округа. В Ханты-Мансийском автономном округе со вчерашнего дня идет снег (завтра он ожидается особенно сильный), метель, ветер 16-19 м/с. На юге Тюменской области – мокрый снег, ветер 16-21 м/с. В Свердловской, Челябинской, Курганской областях – осадки (снег, мокрый снег, в горах сильные), ветер до 15 м/с. «Рекомендуем водителям не рисковать своей жизнью и здоровьем и по возможности воздержаться от дальних поездок», – советуют дорожники.

Что происходит в эти дни на свердловских дорогах, можно посмотреть на видео, которое прислал в редакцию наш читатель Дмитрий.

Перевертыши и заносы на уральских трассах

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.03.19

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