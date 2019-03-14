Салют на 13 минут, две тысячи тарелок с гречкой и четыре туалета: в Екатеринбурге готовят программу празднования Дня Победы

В Екатеринбурге началась подготовка в празднованию 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Администрация города ищет подрядчика, который организует все мероприятия, в этом году праздник обойдется бюджету максимум в 19,5 миллионов рублей. Согласно документации, в праздновании годовщины победы участие примут до 500 тысяч человек.

Мероприятия будут традиционными, начнется все с 24 апреля – в этот день выставят караул у «Вечного огня» на площади Коммунаров (который посвящен большевикам). Караул у огня памяти на Широкореченском мемориале появится 7 мая. До 9 мая в городе пройдут концерты для ветеранов, торжественные приемы, митинги. 5 мая на улице Царской, где находятся «Храм-на-Крови» и «Водоканал», пройдет историко-культурный молодежный фестиваль «Рубежи веков».

В День Победы с 8-30 на Широкореченском мемориале состоится торжественный ритуал «Память» с участием роты Почетного караула, духового оркестра, солистов хора. Парад войск Екатеринбургского гарнизона начнется в 10 утра на площади 1905 года, его также будут показывать на большом экране у администрации города, на мультимедийных экранах, установленных по городу и через плазменные телевизоры в торговых центрах. Шествия и митинги в этот день пройдут во всех районах города. В 11 часов на проспекте Ленина начнется шествие «Бессмертного полка». В течение дня по традиции будет открыта выставка ретро-автомобилей, в Историческом сквере будет идти акция «Вальс Победы», концерт «Мы внуки твои, Победа!», на площади 1905 года – показ фильмов под открытым небом. У 9-ой гимназии будут раздавать чай и солдатскую кашу – гречку с тушенкой. Приготовить должны не менее двух тысяч порций. В центре города, согласно техзаданию, должны поставить минимум четыре туалета.

Праздник закончится в Историческом сквере. Там с 19 часов откроется гала-концерт. А с 22:30 до 22:50 – время салюта. Он должен длиться не менее 13 минут, палить будут с пяти точек на акватории городского пруда.

Екатеринбург, служба информации

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