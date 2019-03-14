На обновление ЦПКиО потребуется около 1,5 млрд рублей

В Екатеринбурге продолжают обсуждать концепции обновления Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского. Несколько круглых столов с разной тематикой пройдет в субботу, 16 марта, в Ельцин-центре. Перед этим мероприятием эксперты из разных областей еще раз собрались, чтобы высказаться по теме.

Директор по коммуникациям стройкомпании Acons Group Екатерина Богословская, которая представляла одну из концепций, разработанную голландскими проектировщиками, напомнила, что в их предложении речь идет о классическом партерном парке ‒ нескольких квадратах 45 на 45 метров, связанными друг с другом, но наполненными разным функционалом. «Мы говорим о зонировании, системе упорядоченного разнообразия, которое решается за счет системы партеров. Задача ‒ уйти от нынешней хаотичной застройки. То есть не реконструировать, а реорганизовать парк», ‒ напомнила она.

Богословская уточнила, что партеры были запланированы еще советскими архитекторами, создававшими ЦПКиО, однако после от этой идеи ушли. «У нас большая программа по озеленению, в парке слишком много асфальта, мы сохраняем большую зону естественного леса. Проводили предварительное исследование – деревья и лес в очень хорошем состоянии. Сохраняем зону реки и благоустраиваем ее. Плюс вопрос болота: раньше это был пруд, он очень здоровый с точки зрения экологии, и задача архитекторов органично вписать в структуру парка. Зона, которая застроена незаконными постройками, справа от центральной аллеи, может превратиться в большой луг», ‒ сказала она.

Заместитель главного редактора журнала «Эксперт-Урал» Сергей Ермак напомнил, что важно понять, на каких условиях предполагаемый инвестор будет отбивать затраты на реновацию парка. «За счет чего инвестор, вложивший 1,5 млрд рублей, будет отбивать средства, непонятно. Будет это концессия, государственно-частное партнерство или парк отдадут в управление ‒ вот это надо обсуждать. Чтобы и компания заработала, и чтобы городу не стало плохо от этого.

Исполнительный директор городских праздничных мероприятий Илья Марков рассказал, что у мэрии «есть видение по поводу механизма управления» ЦПКиО после реновации, однако в подробности вдаваться не стал.

Богословская, кстати, не стала озвучивать, о какой сумме предполагаемых затрат идет речь, пообещав, что цифры представители компании озвучат 16 марта в Ельцин-центре, однако пояснила, что это будет «чуть больше 1,5 млрд рублей». Зато она озвучила, кто из представителей малого бизнеса может остаться в парке, а кому – придется уйти, если концепция голландцев будет принята. «Моментальные лотереи, которые есть сейчас в парке ‒ не очень хорошо, а пункт проката, например, велосипедов ‒ замечательно. Продажа алкоголя в самом парке должна быть запрещена, но в нем могут и должны работать кафе, рестораны, у которых может быть лицензия на алкоголь. Что плохого в том, что, например, на берегу пруда появится ресторан, где можно будет выпить бокал вина? Все это предлагается к обсуждению», ‒ отметила Богословская.

Представитель другого застройщика ‒ «Атомстройкомплекса» ‒ Виктор Ананьев напомнил о том, что нужно связать ЦПКиО с Парком лесоводов России. «Нужно обсуждать, как их соединить, какие активности целесообразны в ЦПКиО, а какие ‒ в Парке лесоводов», ‒ отметил Ананьев.

По словам Богословской, связать два парка сможет Детская железная дорога. «Проблема Парка лесоводов в том, что он не имеет доступа с точки зрения общественного транспорта. Коллеги из РЖД оперативны ‒ у нас уже была рабочая встреча, они будут на круглом столе 16 марта, так что есть вариант, что ДЖД свяжет ЦПКиО с Парком лесоводов. Кроме того, парк нуждается в том, чтобы там было больше дорожек, освещение», ‒ отметила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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