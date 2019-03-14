Эксперты из УрФУ рассказали, почему из уральского мусора можно отправить на переработку только 20 %

Представители Уральского федерального университета рассказали, что в нынешних условиях отправить на вторичную переработку можно только 20 % твердых коммунальных отходов. «Разница в образовании мусора в России и странах бывшего СССР и в Европе – на уровне подсознания.

Во всем мире люди мусор по 3-4 видам сортируют и так его сдают. У нас ‒ все в одно ведро. Я не беру только сельскую местность, где сортировка ведется – все, что может сгореть, отправляется в печку, все, что может перегнить, на компостную яму, а только остальное ‒ на мусорку. Но это отдельный случай. У нас максимальная сортировка ‒ 20,4 % от общего объема мусора, потому что это каша, из которой сложно достать что-то отдельное», ‒ сообщил представитель УрФУ на форуме «Промышленная экология регионов».

По словам сотрудника университета, не все оставшиеся 79,6 % нужно отправлять на полигон. Около 20 % может использоваться для изготовления РДФ-материалов, 25 % ‒ для производства альтернативного топлива, 16 % ‒ для техногрунта, и только оставшиеся 19 % ‒ только для захоронения.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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