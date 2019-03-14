Директор уральской фирмы задолжал налоговой почти четверть миллиарда рублей

В Реже будут судить директора местного предприятия ООО «УДМ-Механика» за уклонение от уплаты налогов в бюджет в течение пяти лет. По данным следствия, руководителю удалось скрыть от ФНС свыше 213 миллионов рублей.

В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела по статьям 199 и 199.2 УК РФ. Следователи считают, что предприниматель с ноября 2012 года по октябрь 2016 года умышленно заключал фиктивные договоры поставки с различными организациями, чтобы не платить налог на добавленную стоимость. В результате федеральный бюджет недополучил крупную сумму сборов от НДС. Кроме того, с марта 2017 года по февраль 2018 года директор фирмы скрыл свыше 135,3 миллионов рублей, которые должны были пойти на взыскание недоимки по налогам. При этом он знал о принудительных мерах налоговой службы.

Уголовное дело рассмотрит Режевской городской суд. Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, максимальное наказание, которое грозит директору предприятия – 6 лет лишения свободы по ст. 199 УК РФ, и 7 лет лишения свободы – по ст. 199.2 УК РФ.

Реж, служба информации РИА «Новый День»

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