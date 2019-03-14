«Уралец» ходил ходуном: «Автомобилист» потерпел первое поражение в серии плей-офф Кубка Гагарина

В Екатеринбурге состоялся первый матч полуфинала Восточной конференции, где «Автомобилист» играет с «Салаватом Юлаевым». Обе команды считаются принципиальными соперниками, поэтому в КРК «Уралец» сегодня вечером было громко – фан-сектор екатеринбуржцев пытался перекричать внушительную делегацию уфимских болельщиков.

Атмосферу на арене создавали барабаны и красочное шоу перед началом встречи. Сама игра получилась такой же яркой, хотя и не слишком результативной. В первом периоде «Автомобилист» перебросал «Салават», но так и не смог найти ключ к воротам голкипера уфимцев Юхи Метсола. Нулевой счет на табло продержался до 23-й минуты, когда у екатеринбуржцев начались неприятности. Сначала был удален Александр Кучерявенко за подножку, а затем судьи наказали уральскую команду за нарушение численного состава. «Салават» практически сразу использовал большинство «пять на три» и забил первый, и как оказалось, единственный гол в этой встрече. Автором шайбы стал Йонас Кемппайнен.

У «Автомобилиста» тоже был шанс отыграться в формате «пять на три», но, увы, нападающие растранжирили свои моменты. В третьем периоде екатеринбуржцы продолжали атаковать, а «Салават» предпочел «сушить» игру и довольно успешно оборонялся. На 59-й минуте Анатолий Голышев едва не спас матч, бросив шайбу в почти пустой угол ворот Метсолы, но финский вратарь оказался проворнее и отбил удар. Уфимцы на выезде одержали первую победу над «Автомобилистом» в этом сезоне КХЛ и повели в серии полуфинала Востока со счетом 1:0.

«Была действительно хорошая игра равных команд. Блестящая игра двух вратарей. Они сыграли на уровне плей-офф. К сожалению, нам сегодня не удалось забить, а соперник забил. Парни старались, шли в бой, но сегодня фортуна от нас немного отвернулась. Сделаем работу над ошибками и будем готовиться к следующему матчу», – резюмировал главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. Он также отметил, что не имеет значения, с каким счетом обе команды прошли первый раунд («Автомобилист» выиграл 4:0 у «Трактора», «Салават» победил «Магнитку» за шесть матчей). «Никто не знает, когда лучше, а когда хуже. Если углубляться в сезон, то вы, наверное, видели, что многие парни сыграли по 62 игры. На них нагрузка была колоссальная, они получали много игрового времени. Надо было дать им где-то передохнуть. Я считаю, что результат серии по одному матчу обсуждать бессмысленно», – заявил Мартемьянов.

Второй матч серии снова пройдет в Екатеринбурге, «Автомобилист» и «Салават Юлаев» встретятся 16 марта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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