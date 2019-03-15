ДелоБанк выпустил онлайн-кассу с дополнительными сервисами для предпринимателей

Онлайн-банк для предпринимателей ДелоБанк выпустил для своих клиентов онлайн-кассу, которая полностью соответствует обновленному федеральному законодательству и позволит бизнесу избежать штрафов. Более того – касса наделена дополнительными функциями, которые делают продажу товаров и услуг еще удобнее.

Новая «ДелоКасса» от ДелоБанка полностью соответствует требованиям Федерального закона № 54. То есть при каждой оплате данные о покупке онлайн передаются через оператора фискальных данных информацию – в налоговую инспекцию. Напомним, с 1 июля 2019 года каждое торгово-сервисное предприятие должно будет работать по этим новым правилам.

Но «ДелоКасса» – это не просто соответствующая требованиям закона онлайн-касса. Она также способна закрыть массу потребностей современного предпринимателя. В использовании кассы применяется принцип одного окна: заказ и получение кассы, отслеживание заказа моно увидеть в своем интернет-банке. В функционал кассы, кроме продажи товаров и услуг, вошли сервисы которые раньше нужно было подключать отдельно: отслеживание остатков в реальном времени; управление скидками; создание и печать ценников, этикеток, штрих-кодов; автоматическая сверка итогов по эквайринговому терминалу; контроль движения наличных в кассе; управление карточками товара; производство (составные товары). Контролировать свой бизнес можно круглосуточно в режиме онлайн: все данные с кассы автоматически отслеживаются в личном кабинете интернет-банка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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