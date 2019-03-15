Житель Екатеринбурга вырастил и пытался продать запрещенные растения

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга будут судить местного жителя, которого обвиняют в незаконном выращивании конопли и покушении на ее сбыт.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, по версии следствия, в сентябре 2018 года обвиняемый купил у кого-то семена конопли. В течение трех месяцев в садовом домике одного из СНТ Верх-Исетского района он незаконно вырастил растения, содержащие наркотические средства, в количестве 72 штук. Затем он начал искать покупателя на свой урожай, но довести замысел до конца не успел. 15 ноября «садовод» был задержан сотрудниками полиции. У него были изъяты целые растения конопли и их части общей массой свыше 1,9 кг.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Сейчас мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.03.19

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