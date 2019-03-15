В Екатеринбурге аптеку заставили заплатить бабушке, которая упала на скользких ступеньках

В Екатеринбурге аптеку по суду заставили заплатить 107 тысяч пенсионерке, которая упала на ступеньках. Пожилая женщина в результате навсегда лишилась подвижности в суставе руки. Верх-Исетский районный суд вынес решение о компенсации морального вреда женщине из-за травмы, которую она получила год назад, 18 февраля 2018 года. Женщина 1937 года рождения пришла в аптеку на улице Белореченской.

На ступеньках лестницы аптеки лежали противоскользящие коврики, но они были не закреплены, а из-за скопившегося снега и луж под ними коврики съезжали со ступеней. 81-летняя бабушка не смогла удержаться на такой поверхности и упала. Она получила перелом средней трети лучевой кости левой руки со смещением, на 1,5 месяца ей наложили гипс. Но из-за возраста окончательный диагноз усложнился: несросшийся перелом левой лучевой кости. Была проведена операция – остеосинтез пластиной с костной аутопластикой. До сих пор функции руки у женщины не восстановились, ограничена чувствительность, подвижность сустава ограничена пожизненно.

Прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда, отдельно указав, что собственник аптеки в досудебном порядке отказался компенсировать моральный вред и вообще игнорировал обращения пострадавшей. Как сообщили сегодня в пресс-службе надзорного ведомства, по решению суда аптека заплатит пенсионерке компенсацию морального вреда в сумме 80 тысяч рублей, возмещение расходов на оплату услуг представителя в размере 25 тыс. рублей, возмещение копировальных и почтовых расходов в размере около 2 тыс. рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации

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