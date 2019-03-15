В Екатеринбурге ускорился рост цен на квартиры

В Екатеринбурге продолжают дорожать квартиры, причем самый большой рост цен на недвижимость зафиксирован в пригородных районах.

По данным аналитиков УПН, за последние четыре недели средняя цена на вторичное жилье увеличилась на 0,5% и составила 72 025 рублей за квадратный метр. В центре города и приближенных районах квартиры подорожали на 1,2% и 1,1% соответственно. Самую весомую корректировку в 2,3% эксперты отмечают для объектов т.н. четвертого ценового пояса – это «вторичка» в Лечебном, микрорайоне Птицефабрики, Горном Щите, Кольцово, Изоплите и в других пригородных территориях.

Кроме того, установилась тенденция к удорожанию жилья любого размера – цены стабильно растут на «однушки», «двушки» и трехкомнатные квартиры. Ценовые показатели комнаты в коммунальных квартирах прекратили снижаться – средняя цена за месяц не изменилась.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.03.19

В Екатеринбурге аптеку заставили заплатить бабушке, которая упала на скользких ступеньках. / Владельцы «опасных» псов против списка МВД: «Он составлен человеком, который собак в жизни не видел». / Житель Екатеринбурга вырастил и пытался продать запрещенные растения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»