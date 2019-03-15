Ограничено движение из-за снегопадов: свердловчане не могут дождаться междугородних автобусов

После вечерних и ночных снегопадов в Свердловской области оказались сорваны планы людей, собиравшихся утром добраться из одного населенного пункта в другой на автобусе.

Как рассказали РИА «Новый День» жители Каменска-Уральского, обычно автобусы до Екатеринбурга ходят каждые 20-30 минут, но сегодня их нет.

В областном УГИБДД подтвердили, что в связи с плохими дорожными условиями некоторые муниципалитеты ограничили движение междугородних автобусов. В этом списке – Каменск-Уральский, Тугулым, Серов, Березовский. «Такая ситуация будет до тех пор, пока дорожники не почистят трассы, не устранят гололед. Как только дороги почистят, так сразу муниципалитеты примут решения открывать движение», – рассказали в УГИБДД.

В ГИБДД Нижнего Тагила также сообщили, что на дорогах города и всего Горноуральского городского округа наблюдается значительное ухудшение погодно-метеорологических условий. «Создается реальная угроза безопасности дорожного движения, в связи с чем с 15 марта ограничено движение пригородных и междугородних пассажирских перевозок автобусами до приведения дорог в безопасное для дорожного движения состояние», – говорится в заявлении инспекции.

До справочных служб Южного и Северного автовокзалов Екатеринбурга дозвониться невозможно, их телефоны постоянно заняты: люди пытаются узнать, когда они смогут добраться до пункта назначения.

Екатеринбург, служба информации

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