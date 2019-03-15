50 оттенков серого: в Екатеринбурге показали коллекцию школьной формы (ФОТО)

В Уральском центре развития дизайна накануне прошло открытие международной выставки легкой и текстильной промышленности «Евразийский форум моды». В числе прочего там прошел показ коллекций школьной формы, которую сшили свердловские дизайнеры, в том числе ‒ из Новоуральска и Богдановича. Представленные коллекции ничем особенным не отличались. Дизайнеры в этом году, как и прежде, выбрали традиционные цвета ‒ серый, черный, темно-синий, а также шотландскую клетку.

Напомним, что в России нет строгих требований к тому, как дети должны одеваться на занятия. Периодически вопрос о введении единой школьной формы поднимают то чиновники, то депутаты. При этом большинство российских родителей не против того, чтобы все одевались одинаково. Об этом говорят результаты опроса, который проводили в том году аналитики сервиса «Mail.ru Дети».

«На вопрос, как именно ребенок должен одеваться в школу, мнения родителей разделились: 43% отметили «белых верх – черный низ» или деловой стиль, 33% за одинаковую школьную форму. Интересно, что 54% родителей считают, что форма дисциплинирует и помогает не отвлекаться от занятий, 38% – что форма нивелирует видимую разницу в доходах родителей», – говорится в тексте исследования.

Екатеринбург, Семен Саливанчук

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