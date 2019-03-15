Екатеринбургская больница просит помочь индийцам, из-за которых экстренно сел рейс Дубай – Сиэтл

Городская клиническая больница № 40 просит помочь семье из Индии, которых сняли с самолета Думай-Сиэтл из-за ОРВИ. Здоровье иностранцев екатеринбургские врачи поправили, но у них нет теплой одежды, чтобы выбраться из больницы и улететь. В Кольцово 13 марта экстренно сел самолет рейсом Дубай – Сиэтл из-за заболевших пассажиров. У маленького ребенка поднялась очень высокая температура, его родители также подхватили ОРВИ. У взрослых гражданство Индии, у ребенка – США. Семью отправили в ГКБ № 40. С их здоровьем уже все в порядке, но обнаружились другие проблемы.

«Друзья! Помогайте. Выписываем сегодня наших заболевших ОРВИ с рейса Дубай-Сиэтл. Находим им разные варианты льгот по лечению. Ищем машину ночью в аэропорт для вылета. Но они невероятно легко одеты. Для мальчика двух лет медики одежду нашли, нет теплой шапки. Для мамы и папы сегодня нужны курточки с капюшонами, мужская 46-48 размер., женская 44 р. Выезд из больницы в два часа ночи», – написала в «Фейсбуке» начальник отдела общественных связей больницы Инна Абелинскене.

В разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» она уточнила, что глава семьи смог найти деньги на билет из Екатеринбурга, но с остальным возникли проблемы: «Я, к сожалению, не знаю, куда они вылетают. Сейчас отец ищет варианты вылета, мы дали ему компьютер с интернетом. На такси уже денег не хватает. И вещей теплых нет, а как их выпускать в наш климат?»

По словам Абелинскене, сбор вещей – инициатива больницы, семья из Индии ни о чем не просила, общаются они очень сдержанно, но очевидно, помощь им нужна. Что касается лечения – то они должны будут оплатить его в России, но смогут возместить сумму через свою страховую в родной стране. Сбор вещей будет идти до 16-00, медики просят помочь и тех, кто может подвезти семью до Кольцово.

Обращаться можно по телефону + 7 904 38 71 16, Марина Владимировна Рувинская.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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