Облсуд не стал выселять покупательницу, заплатившую за квартиру только половину стоимости

Свердловский облсуд поставил точку в запутанном споре между двумя жителями Верхней Салды.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе суда, в феврале 2017 года жительница Верхней Салды Валентина купила у другого местного жителя, Анатолия, квартиру за 1 млн 550 тысяч рублей. Правда, в момент покупки она передала хозяину жилья только 700 тысяч рублей в качестве аванса. Оставшиеся 850 тысяч женщина обещала выплатить, как только получит кредит в банке. Нюансы сделки были оформлены договором, в котором было указано, что если банк не даст женщине кредит, она освободит квартиру.

Однако все оказалось не так просто. Кредит банк не выдал, и, по-хорошему, женщина должна была освободить жилье. Она в принципе не отказывалась это сделать, но потребовала, чтобы продавец вернул ей 700 тысяч аванса. Тот отказался: он уже потратил деньги на покупку другого жилья. Сначала участники сделки попытались решить вопрос миром. Бывший собственник предложил продать спорную квартиру, а из вырученных за продажу средств, вернуть покупателю 700 тысяч рублей. Однако такой расклад не устроил покупателя, выселяться без денег Валентина отказалась, пояснив, что переезжать ей некуда.

Тогда мужчина подал иск в Верхнесалдинский районный суд, в котором просил признать Валентину утратившей право пользования жилым помещением. Решением суда первой инстанции исковые требования были удовлетворены. Однако Валентина не согласилась с данным решением и обжаловала его в Свердловском областном суде, отмечая, что ей некуда идти, так как истец уплаченные за квартиру деньги не возвращает, а на покупку другого жилья у нее средств нет.

Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, отметила, что в отношениях по передаче квартиры Валентина является должником, а Анатолий – кредитором. В свою очередь в части возврата 700 тысяч должником является уже сам Анатолий. Он не оспаривает необходимость возврата денег, но ссылается на то, что у него их нет. Как отметила судебная коллегия, это обстоятельство не освобождает его от уплаты долга. В данной ситуации, считает облсуд, у женщины имеются основания для применения такой меры обеспечения обязательства как «удержание». В соответствии с ней кредитор вправе удерживать квартиру до тех пор, пока должник не заплатит положенную сумму.

Свердловский областной суд отменил решение Верхнесалдинского районного суда и принял по делу новое решение, которым отказал бывшему владельцу квартиры в удовлетворении его исковых требований.

Екатеринбург, Нижняя Салда, служба информации

Екатеринбург, Нижняя Салда. Другие новости 15.03.19

Екатеринбургская больница просит помочь индийцам, из-за которых экстренно сел рейс Дубай – Сиэтл. / В центре Екатеринбурга художники нарисовали портрет погибшего солиста The Prodigy (ФОТО). / 50 оттенков серого: в Екатеринбурге показали коллекцию школьной формы (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»