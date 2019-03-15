Из мэрии Екатеринбурга уходит руководитель одного из ключевых департаментов

Сегодня, 15 марта, последний день в своей нынешней должности работает и.о. начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга Николай Герасимов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, официальное назначение нового руководителя ДУМИ состоится в ближайшее время.

Напомним, Герасимов возглавил ДУМИ в декабре 2016 года, а до этого в течение 2,5 лет был первым замом его прежнего руководителя, Вадима Дударенко, одного из долгожителей мэрии, работавших еще с первым главой Екатеринбурга Аркадием Чернецким.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.03.19

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