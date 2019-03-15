На следующей неделе екатеринбуржцы смогут сделать флюорографию вне больниц

На следующей неделе в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта, Свердловский областной противотуберкулезный диспансер традиционно организует работу передвижных флюорографических установок. Акция будет проходить в период с 18 по 22 марта.

Пройти обследование смогут все желающие, достигшие пятнадцати лет. При себе нужно иметь лишь паспорт. Передвижные установки будут работать по следующему графику: 18 марта с 9:00 до 13:00 перед благотворительной столовой по улице Бебеля, 166; 19 и 20 марта с 10:00 до 14:00 на парковочной площадке торгового центра «Мегаполис»; 21 и 22 марта с 9:00 до 13:00 – перед зданием областного минздрава по улице Вайнера, 34б. Напомним, что, по мнению специалистов, проходить флюорографию необходимо не реже, чем один раз в году. Это поможет обнаружить заболевание на ранней стадии и значительно увеличит шансы человека сохранить свое здоровье.

Екатеринбург, служба информации

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