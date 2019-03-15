На свердловских реках начали пилить лед (ФОТО)

В Свердловской области начались работы по разрушению льда на реках для безаварийного пропуска паводковых вод.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в Талицком городском округе река Сугатка в районе поселка Троицкого имеет небольшую глубину и в зимний период промерзает до дна. Для очистки русла и безопасного пропуска паводковых вод лед пилят с помощью установленной на трактор мотопилы и убирают экскаватором. На сегодняшний день пропилено 740 погонных метров. Всего надо распилить 1 800 погонных метров ледяного покрова, окончание работ планируется до конца марта.

Всего в этом году лед будут пилить вокруг девяти мостов: в Ачитском и Туринском городских округах, Красноуфимске и Красноуфимском районе, Горноуральском городском округе, Слободо-Туринском и Таборинском муниципальных районах. Общая протяженность распиленного льда будет составлять около 3 тысяч погонных метров.

Вокруг еще 10 мостов лед будут взрывать. Это произойдет в Туринском и Североуральском городских округах, Таборинском и Слободо-Туринском муниципальных районах, Махневском муниципальном образовании. Обработка мостов будет завершена к 10 апреля.

Екатеринбург, служба информации

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