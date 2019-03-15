В Кольцово увеличится количество рейсов в Баку

В летнем расписании екатеринбургского аэропорта Кольцово появится дополнительный рейс в Баку. С 18 июня полеты в столицу Азербайджана начнет выполнять авиакомпания «ИрАэро» на самолетах Superjet 100. Воздушные судна вмещают 103 пассажира.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, рейсы «ИрАэро» будут выполняться по вторникам. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 17:30, отправление из аэропорта Гейдар Алиев – в 12:30. Время в пути составит три часа. С появлением нового авиаперевозчика на данном направлении количество прямых рейсов из Екатеринбурга в Азербайджан возрастет до трех в неделю.

Напомним, что дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям – полеты в Баку выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии». В Кольцово отметили, что столица Азербайджана является популярным направлением полетов из Екатеринбурга. По итогам 2018 года пассажиропоток на данном маршруте составил около 24 тысяч пассажиров.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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